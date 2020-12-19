Свыше 45 тысяч человек обследовали на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге

Свыше 45 тысяч тестов на ковид сделали за сутки в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Более 45 тысяч тестов на коронавирус было сделано в Петербурге за последние сутки. Такие цифры приводит городской Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением «ковида».

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 45 108 человек. Под медицинским наблюдением находится 1807 жителей города. Из них 9 - в обсерваторе, 1457 - контактные, 341 - на самоизоляции, - сообщает прусс-служба Смольного.

Также за минувшие 24 часа операторами городской справочной службы «122» обработано 2228 вызовов, поступивших по вопросам, связанным с коронавирусом.

Волонтерами, оказывающими помощь пожилым, малообеспеченным и другим нуждающимся горожанам, выполнено 2944 заявки. Тем петербуржцам, которым также необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку по телефону: 8-800-200-34-11 (звонок бесплатный).

Всего в городе с начала октября уже 50 415 человек получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов. Ее предоставляют пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям.