3754 новых случая коронавируса выявили в Санкт-Петербурге за минувшие сутки

Заболеваемость в Петербурге пока остается высокой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще 3754 человека заболели коронавирусом в Санкт-Петербурге. Такие данные за минувшие сутки на утро 19 декабря приводит федеральный Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением «ковида» в России.

- Всего по стране было выявлено 28 209 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 6459 - в Москве и 3754 - в Санкт-Петербурге.

Общее количество случаев коронавируса в городе на Неве с начала пандемии достигло 197 054. Из этого числа 114 806 человек выздоровели (+3025 за сутки), а 6767 - скончались (+75).

То есть число выздоровлений пока отстает от объема заболеваний, но город уже вышел на плато, поэтому, если не произойдет резкого всплеска заражаемости, можно надеяться на постепенный спад второй волны.

А пока в активной фазе заболевания остается 75 481 петербуржец. В стационарах осталось всего 4% свободных инфекционных коек, поэтому власти города призывают всех к соблюдению карантинных мер.