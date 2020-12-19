Еще 75 петербуржцев умерли от заражения COVID-19

Смертность в городе остается высокой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще 75 смертельных случаев среди пациентов с диагнозом коронавирус подтверждены в Санкт-Петербурге за минувшие 24 часа. Об этом сообщает федеральный Оперативный штаб, отслеживающий распространение «ковида» в России.

- На утро 19 декабря в России зафиксированы еще 585 летальных исходов по причине коронавирусной инфекции. Из них 74 - в Москве и 75 - в Санкт-Петербурге, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Северной столице достигло 6767 человек. Это второй показатель по стране после Москвы, где скончались в общей сложности 10 317 пациентов.

Тем не менее, Петербург лидирует по печальному индексу смертности из расчета на 100 тысяч населений. 126,4 против 82,5 в столице.

Что касается суточной заболеваемости, то в городе на Неве отмечены еще 3754 заболевших. 3025 пациентов выздоровели, а в активном состоянии болезни находится 75 481 петербуржец.