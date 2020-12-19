Сотрудников транспортной полиции уволят за взятки с коммерсантов на Московском вокзале

"Оборотней" в погонах поймали на Московском вокзале Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Несколько сотрудников Северо-Западного управления транспортной полиции будут уволены и отправлены под суд за взятки с предпринимателей на Московском вокзале. Стражи порядка за деньги закрывали глаза на нарушения, которые были обязаны устранять.

- Отделом собственной безопасности Управления на транспорте МВД России по СЗФО выявлена и противоправная деятельность сотрудников одного из линейных подразделений, выражавшегося в попустительстве незаконных действий предпринимателя на территории, прилегающей к Московскому вокзалу Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба транспортной полиции.

При этом дело в отношении «обортней» в погонах возбуждено по статье «Получение взятки в крупном размере, совершенное группой лиц». Это говорит не столько о промахах в работе полицейских, сколько о сознательном преступлении.

По окончании проверки все замаравшие честь мундира сотрудники будут уволены. Им грозит как крупный штраф от двух до четырех миллионов рублей, так и лишение свободы на срок до 12 лет.