В Смольном назвали условия смягчения карантинных ограничений

Смольный не будет снимать мер, пока не упадет число больных в стационарах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга назвали условия, при которых будут смягчаться нынешние карантинные ограничения, введенные с 4 декабря. О том, когда Смольный начнет «раскручивать гайки», на встрече с представителями бизнеса рассказал вице-губернатор Евгений Елин.

- В данной ситуации мы будем принимать решения только с разрешения эпидемиологов и врачей. Как только будет снижение количества госпитализаций, разгружен коечный фонд – можно будет говорить о частичном или полном снятии ограничений, - заявил чиновник.

Елин отметил, что пока среди заболевших петербуржцев, значительное число находится в тяжелом и среднетяжелом состоянии, а минимальное количество свободных коек не соответствует рекомендациям Роспотребнадзора. Так что в ближайшие дни снимать ограничения точно не планируется.

При этом власти готовы помогать бизнесу пережить непростое время, однако при этом будет учитываться, нарушала ли конкретная фирма карантинные нормы.