Беглов подписал измененный «закон о наливайках»

Новый "закон о наливайках" заработает с января 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал обновленный вариант закона «о наливайках», первая редакция которого вызвала скандал среди владельцев баров. После го принятия летом 2020 года, сотням авторских заведений в центре города грозило закрытие, а тысячи человек могли потерять работу. И это не говоря о том, что Петербург мог лишиться части своей туристической привлекательности. После волны критики, закон было решено доработать.

- Изменения в закон были внесены по результатам широкого общественного обсуждения и диалога с жителями города. В частности, законом смягчаются ранее установленные дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции, - сообщает пресс-служба Смольного.

В «хрущевках» 1957-1970 или в панельных домах, построенных в 1970-1980 годах, минимальная площадь зала должна составлять 50 кв. метров. Однако эта мера заработает только с января 2022 года.

А в остальных зданиях, речь в основном идет об исторических в центре города, норма снижена до 20 кв. метров. Эта часть закона вступает в силу с 1 января 2021 года.

Таким образом город хочет избавиться о шумных рюмочных в спальных районах и сохранить авторские бары в центре Петербурга.