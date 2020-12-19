Циклон «Дуглор» пришел на смену «Шанталь» в Санкт-Петербурге

Погода на выходных будет далека от по-настоящему зимней. Фото: Артем КИЛЬКИН

Очередной циклон, но на этот раз с мужским именем, накрыл Санкт-Петербург. На смену «Шанталь» пришел «Дуглор», получивший название умами немецких метеорологов. Благодаря ему в городе растаял снег, а температура уползла вверх за нулевую отметку.

- Синоптическую ситуацию в Северной столице циклонический вихрь, названный нашими немецкими коллегами «Дуглор». Придя с запада, он сделал погоду облачной, вызвал мокрый снег и дожди, - писал накануне в своем «Фейсбуке» ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Но если вчера влияние циклона было не столь ощутимо, что в субботу город оказался под влиянием теплых воздушных масс, которые подняли температуру до +3, что на 4-5 градусов выше средней климатической нормы.

Не лучше в плане морозов будет и завтра. В воскресенье, 20 декабря, синоптики обещают слякотную погоду. Ночью со снегом и дождем, а днем - без осадков. Но все, что выпало до утра, растает. Термометры будут показывать до +4 градусов.