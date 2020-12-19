Строители снесли здание в центре Санкт-Петербурга, с работающим за стенкой офисом

В центре Петербурга едва не снесли здание с работающими внутри людьми. Фото: СОЦСЕТИ

Офис с «прекрасным видом» за дверью служебного помещения появился в самом центре Санкт-Петербурга. По неизвестной пока причине строители начали демонтаж здания, в котором мирно работали люди.

- Строители, которые сносили соседнее здание, снесли стену и нашего офиса! Повезло, что помещение использовалось под склад техники и никто не пострадал. Нас о работах никто не предупреждал, - пишут в соцсетях сотрудники фирмы. - Что было бы, если бы машинист экскаватора промахнулся еще больше?

И хоть пользователи соцсетей посмеялись над ситуацией, мол «отдельных выход» получился, людям совсем не смешно. Тем более, что в здании есть швейное производство, салон красоты. В них работают десятки человек и сколько из них могли пострадать, если бы кирпичная стена просто рассыпалась?

Чем закончилась история, так пока осталось неизвестным. Сотрудники офиса с дверью на стройку не захотели общаться с журналистами и обсуждать инцидент.