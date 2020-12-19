МЧС предупреждает о тумане и гололеде в Ленобласти 20 декабря

В Ленобласти обещают мокрый снег, туман и гололед.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Мокрый снег, гололед и туман ждут в воскресенье в Ленинградской области. Об этом предупреждает региональное управление МЧС со ссылкой на данные синоптиков. В связи с непогодой, спасатели уверены: избежать трудностей на дорогах не удастся.
- 20 декабря на территории Ленинградской области местами ожидается слабый гололед, налипание мокрого снега. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица, сложная обстановка, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.
Учитывая погодные сюрпризы, водителям стоит ограничить скорость на дорогах, увеличить интервал и дистанцию с соседями по потоку.
Пешеходам же стоит помнить, что машину моментально остановить нельзя, поэтому переходя дорогу надо принять меры предосторожности.
А чтобы не упасть на скользком покрытии, лучше надевать обувь с широкой, устойчивой подошвой.
Тем более, что гололед обещают 21 и 22 декабря.
Также в регионе ждут мокрый снег с налипанием
Мокрый снег, гололед и туман ждут в воскресенье в Ленинградской области. Об этом предупреждает региональное управление МЧС со ссылкой на данные синоптиков. В связи с непогодой, спасатели уверены: избежать трудностей на дорогах не удастся.
- 20 декабря на территории Ленинградской области местами ожидается слабый гололед, налипание мокрого снега. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица, сложная обстановка, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.
Учитывая погодные сюрпризы, водителям стоит ограничить скорость на дорогах, увеличить интервал и дистанцию с соседями по потоку.
Пешеходам же стоит помнить, что машину моментально остановить нельзя, поэтому переходя дорогу надо принять меры предосторожности.
А чтобы не упасть на скользком покрытии, лучше надевать обувь с широкой, устойчивой подошвой.
Тем более, что гололед обещают 21 и 22 декабря.