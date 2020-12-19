Умер научный руководитель, бывший директор института Арктики и Антарктики Иван Фролов

Бывший директор института Арктики и Антарктики умер в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/arcticandantarctic / Сергей Николаев

В Санкт-Петербурге умер научный руководитель, бывший директор располагающегося российского Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Иван Фролов. О смерти человека, отдавшего своему делу более полувека, сообщает пресс-служба института.

- Друзья, мы узнали очень печальную новость. 17 декабря ушел из жизни научный руководитель ААНИИ Иван Евгеньевич Фролов. Он проработал в институте 50 лет, а с 1992 по 2017 год возглавлял его, - говорится на странице ААНИИ ВКонтакте.

Как ученый и руководитель Иван Фролов был участников более 30 полярных походов в Арктику и Антарктику. Руководил экспедицией «Арктика-2005» на научно-исследовательском судне «Академик Федоров», в ходе которой впервые в истории мореплавания научных и транспортных судов такого типа удалось достичь Северного полюса без ледокольной проводки.

- Иван Евгеньевич был жизнелюбивым, отзывчивым и исключительным человеком, готовым помочь каждому. Его уход для нас – это невосполнимая потеря, - говорится в некрологе.

Ивану Фролову был 71 год.