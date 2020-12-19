На Дворцовой площади окончательно украсили новогоднюю елку

Елка на Дворцовой площади засияла огнями. Фото: Олег ЗОЛОТО

Живая новогодняя елка на Дворцовой площади, которую поначалу ругали за облезлый вид, стала настоящей красавицей. Рабочие прицепили к ней дополнительные ветки для пушистости и завершили наряжать дерево. Теперь елочка сияет огнями гирлянд и выглядит отлично.

- Елку закончили наряжать, технику скоро уберут, - рассказал фотокорреспондент «КП-Петербург» побывавший на главной площади Северной столицы.

Теперь это по-настоящему праздничный вид. Фото: Олег ЗОЛОТО

Отметим, что людей на Дворцовой не слишком много, видимо слякотная погода не располагает к прогулкам, но несколько десятков горожан пришли посмотреть на праздничное убранство центра.

А вот людей на площади не слишком много. Фото: Олег ЗОЛОТО

Они же могли увидеть и традиционный рождественский вертеп, который появился перед Казанским собором, где также есть своя елка. Изначально вертеп планировали установить 20 декабря, но сделали это чуть раньше.

А главным праздничным событием стало открытие 19 декабря Рождественской ярмарки на Манежной площади. Здесь самые яркие декорации и больше всего народа.