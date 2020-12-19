Фазаны богемские и рябчики: Петербурженка нашла 125-летнее меню ресторана за обоями

125 лет назад кухня разительно отличалась от нынешней. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Санкт-Петербурга нашла в собственной квартире послание из прошлого. Оторвав обои на стене, женщина обнаружила под ними наклеенную на стену газету более чем вековой давности. При этом на открывшемся взору участке было меню обеда ресторана «П.Палкинъ».

- 17 декабря, нашла под обоями меню Палкина 125-летней давности! Хочу Пломъ-Пуддингъ с водкой и закуской за два пятьдесят - написала петербурженка на своей странице в Фейсбуке.

Интересно, что по невероятному совпадению, газета также оказалась датирована 17 декабря, но 1895 года. Тогда горожанам предлагали отведать на воскресном обеде суп «Бофор», консоме «Жюльен», а также пирожки разные. Кроме этого в стоимость входило: белорыбица разварная, соусы капорцы; коркская ветчина, соус малага; жаркое, фазаны богемские и рябчики, салат-ромен; Плом-Пудинг; кофе.

Весь обед с водкой и закуской стоит 2 рубля 50 копеек, а с 5 до 8 часов вечера гостям обещали струнный оркестр.