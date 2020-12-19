В правительстве Ленобласти рассказали, чем помогли инвалиду, который пожаловался Путину на хамство чиновников

Власти Ленобласти разберутся с чиновниками, нахамившими Анатолию Терехову. Фото: СОЦСЕТИ

Власти Ленинградской области пояснили ситуацию с 55-летним инвалидом Анатолием Тереховым, жалоба которого на хамство чиновников прозвучала на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

- Пришел с вопросом к чиновнику (о надбавке к пенсии - прим.ред.) – а он ответил: «Это Вам Путин обещал? У него и спрашивайте! Я не обещал», – написал Анатолий Николаевич. – Почему чиновники в кабинетах ведут себя отвратительно?

После этого, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко моментально дал команду разобраться в ситуации. И тогда оказалось, что сам инвалид не до конца понял свои права. Ему, как работающему пенсионеру, надбавка не полагалась.

Да и регион его в беде не бросал. Фонд социального страхования купил Анатолию Терехову протезы обеих ног. А правительство области дало субсидию на приобретение квартиры и работу в дорожном управлении по программе трудоустройства инвалидов.

- Так что в этом случае мы не стали бы обобщать. Потому что есть просто чиновники, а есть люди, которые работают во благо людей. Тем не менее, те, кто забывают про вежливость, рискуют теперь лишиться работы, - отметили в администрации региона.