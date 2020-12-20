В Санкт-Петербурге ожидается атлантическое тепло и погода выше нормы

Синоптик рассказал о погоде в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге 20 декабря растает весь выпавший снег. Синоптики прогнозируют городу тепло выше нормы. На Северную столицу надвигается атлантический циклон. Об этом сообщил ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня, 20 декабря, синоптическая ситуация в Санкт-Петербурге будет определяться теплой частью приближающегося с северо-запада циклона, - рассказал Михаил Леус. - Он сохранит в регионе облачную погоду, местами пройдут небольшие осадки, преимущественно дожди, а температурный фон окажется на 5-6 градусов выше своей климатической нормы.

Михаил Леус уточнил, что жителям Северной столицы стоит ждать атлантические тепло. Погода в Санкт-Петербурге будет теплой. Воздух прогреется до 4 градусов тепла. В Ленинградской области столбик термометра, тем временем, будет колебаться от -1 до +4 градусов.

Ветер ожидается юго-западный до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет выше нормы.