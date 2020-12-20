Петербуржец выбросил с пятого этажа свою подругу во время ссоры

Полицейские задержали подозреваемого Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полицейские разбираются в ссоре 41-летнего дебошира, который во время застолья поссорился со свой 27-летней подругой и попытался ее убить. Нападение произошло в доме на улице Ленской. Безработный мужчина после выпивки поругался со своей знакомой и сильно ее избили, после чего выбросил ее с балкона с пятого этажа.

- Пострадавшая с многочисленными травмами в тяжелом состоянии госпитализирована, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Злоумышленник, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и ранее уже неоднократно был судим, задержан на месте происшествия.

Мужчину доставили в отдел полиции. На него уже возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". В ближайшее время силовики будут просить об его аресте.