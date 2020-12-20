В Петербурге 71-летний пенсионер устроил поножовщину с пьяными соседями

Полицейские задержали пожилого мужчину Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Поножовщина произошла в Санкт-Петербурге в доме на улице Купчинской. 71-летний пенсионер поссорился со своими пьяными соседями - 37-летней соседкой и ее сожителем. Пожилой мужчина во время конфликта схватил нож и ударил им своих обидчиков.

- Пенсионер во время внезапной ссоры ножом ударил в область подбородка свою 37-летнюю соседку и ее сожителя-ровесника, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Потерпевший, находящийся в алкогольном опьянении, в тяжелом состоянии был госпитализирован. Его сожительнице была оказана медицинская помощь, после чего она была отпущена.

Пенсионера задержали сотрудник полиции, его доставили в отдел для допроса. Сейчас на пожилого мужчину составили протокол за мелкое хулиганство.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения, - уточнили в полиции.