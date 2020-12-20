Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге за сутки составило 73 человека

Число смертей от коронавируса в городе пока не идет на спад Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге смертность от коронавируса пока не идет на спад. За последние сутки в городе от инфекции скончались 73 человека. Днем ранее в статистику смертности внесли 75 человек, за день до этого скончались 84 человека. Всего за время пандемии скончались 6 840 человек.

- За сутки выявлено 3 736 заразившихся коронавирусом больных, - сообщает оперштаб.

Напомним, что общее число больных в Северной столице за время пандемии превысило 200 тысяч человек.