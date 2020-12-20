В Смольном рассказали, кого начнут вакцинировать с 21 декабря в Санкт-Петербурге

Вакцину от коронавируса будут получать социальные работники Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. На 20 декабря в городе привито уже 674 человека, из них 179 человек прошли весь курс в два этапа, получив оба компонента вакцины. Об этом рассказали в Смольном.

- Большинство из привитых – медицинские работники, - сообщили в администрации губернатора Санкт-Петербурга. - С 18 декабря в число вакцинируемых вошли также работники образовательных учреждений.

С 21 декабря в Санкт-Петербурге начнут вакцинировать новую группу людей - социальных работников.