В Петербурге вор порезал продавца магазина ножом, пытаясь украсть палку колбасы

Полицейские задержали вора Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге полицейские разбираются в нападении на 50-летнюю кассира сетевого магазина на улице Благодатная. Подвыпивший мужчина пытался украсть палку колбасы стоимостью 326 рублей. Продавщица, заметив это, попыталась остановить вора, но получила удар канцелярским ножом.

- Гражданин доставлен в территориальный отдел полиции, где в отношении него составлен административный протокол по статье мелкое хулиганство, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу. - Женщине-кассиру была оказана помощь в медучреждении, после чего она была отпущена. Решатся вопрос о возбуждении уголовного дела.

У пострадавшей продавщицы резанная рана предплечья. Ее состояние врачи оценили как удовлетворительное.

Сам вор сейчас задержан.