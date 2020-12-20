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Происшествия

В Петербурге вор порезал продавца магазина ножом, пытаясь украсть палку колбасы

Мужчина пытался украсть продукты на 326 рублей
Роман ЛЯЛИН
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Полицейские задержали вора

Полицейские задержали вора

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге полицейские разбираются в нападении на 50-летнюю кассира сетевого магазина на улице Благодатная. Подвыпивший мужчина пытался украсть палку колбасы стоимостью 326 рублей. Продавщица, заметив это, попыталась остановить вора, но получила удар канцелярским ножом.

- Гражданин доставлен в территориальный отдел полиции, где в отношении него составлен административный протокол по статье мелкое хулиганство, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу. - Женщине-кассиру была оказана помощь в медучреждении, после чего она была отпущена. Решатся вопрос о возбуждении уголовного дела.

У пострадавшей продавщицы резанная рана предплечья. Ее состояние врачи оценили как удовлетворительное.

Сам вор сейчас задержан.

Криминал