Мигрант в Санкт-Петербурге надругался над пятиклассницей в коммунальной квартире

Полицейские задержали подозреваемого Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге силовики разбираются в надругательстве над пятиклассницей. 13-летняя школьница живет в коммунальной квартире в поселке Понтонный. Мать была на работе, когда в комнату к девушке зашел ее сосед - мигрант. По словам школьницы, он совершил с ней развратные действия, после чего покинул квартиру.

- Подозреваемый был задержан по горячим следам, - сообщил "КП-Петербург источник.

В этот же день на подозреваемого составили протокол о мелком хулиганстве. Следственный комитет в свою очередь возбудил уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Сейчас силовики решают вопрос о мере пресечения.