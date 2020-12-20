В Петербурге несколько трамваев изменили маршрут следования из-за повреждения кабеля

В Санкт-Петербурге повредили кабель трамвайных линий на проспекте Солидарности и улице Коллонтай. Из-за этого два маршрута поменяют схему движения. Об этом сообщают в пресс-службе СПб ГУП Горэлектротранс.

- С начала движения 21 декабря до завершения работ будет ограничено и изменено движение трамваев, - сообщают в ГУП Горэлектротранс.

Свой маршрут поменяют два трамвая: №7 будет ехать от станции «Малая Охта» по своему маршруту до станции «Река Оккервиль». Трамваи №65 поедет от станции «Река Оккервиль» по улице Дыбенко до станции «Невский завод».