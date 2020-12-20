В Петербурге пассажир иномарки погиб в аварии с ГАЗелью

Пассажир погиб на месте Фото: vk.com/dorinspb

Смертельная авария произошла в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Водитель иномарки "Volkswagen" ехал по улице Софийская, когда на полном ходу влетел в стоявшую на поломке ГАЗель.

- Водитель совершил наезд на стоящее из за поломки в среднем ряду ГАЗ, - сообщают в группе "Дородный инспектор". - В результате ДТП водитель легковушки в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу.

Пассажир легковушки, ехавший на переднем сиденье, от полученных травм скончался на месте ДТП.

Сейчас в аварии разбираются сотрудники полиции, которые ведут дознание.