В Санкт-Петербурге таксист сбил доставщика еды на пешеходном переходе

В аварии никто серьезно не пострадал Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Авария произошла на проспекте Славы на пешеходном переходе рядом с Пражской улицей. Как сообщают очевидцы, водитель такси сбил доставщика еды, который двигался по пешеходному переходу. Очевидцы сообщают, что пострадавший ехал на велосипеде и "не спешился".

- Таксист сбил доставщика еды на пешеходном переходе, все живы, - сообщают очевидцы. - Доставщик еды двигаться по пешеходному переходу на велосипеде.

В социальных сетях разгорелся спор из-за того, кто виноват в аварии - доставщик еды, которые ехал на велосипеде "по зебре" или водитель, который не притормозил перед пешеходным переходом.