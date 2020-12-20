Завершены поиски 11-летнего ребенка, потерявшегося в лесу в Ленобласти

Ребенок уже с родителями Фото: СУ СКР по Ленобласти

В Приозерском районе Ленобласти завершены поиски 11-летнего школьника, который во время занятий в секции по туризму потерялся в лесу рядом со станцией Орехово. К месту происшествия сразу же съехались следователи, МЧС и волонтеры поисковых отрядов «Лиза-Алерт» и «Экстремум». К счастью, через два часа ребенка удалось найти живым и здоровым.

- Ребенок обнаружен на железнодорожной станции Лемболово Всеволожского района Ленинградской области, - сообщили в СУ СКР по Ленобласти. -По данному факту Следственным отделом по городу Приозерск СУ СКР по Ленинградской области организована доследственная проверка.

Сейчас следователи выясняют, каким образом инструкторы потеряли школьника.