Посетители петербургского бара отомстили пьяному мужчине за избиение хрупкой девушки в белом платье

Пьяный парень избил свою девушку у бара и получил удар по голове от посетителей Фото: принтскрин видео.

Жители Покровского острова в Санкт-Петербурге стал свидетелем любовной драмы. В ночь на субботу, 20 декабря 2020 года, житель одного из домов наблюдал за разборками пьяного мужчины с его не менее трезвой дамой. Парень успел подраться и со своей зазнобой, и получить от посетителей бара, которым не понравилось поведение кавалера.

- Парочка или обнималась или мужчина показывал, как он умеет драться своей даме. После подсечки мадам упала, это увидели мужчины из этого же кабака и одним ударом вырубили кавалера и занесли пару в кабак, - рассказал очевидец в социальной сети.

На кадрах, снятых из окна дома напротив, видно, как пьяный мужчина, изображая буйного зверя на драке, бьет кулаками в пол, встает в боевую стойку. Однако, когда девушка в белом платье оказывается на асфальте, из бара вылетает компания ребят и начинает быть обидчика дамы.

Спустя время парочка, видимо, мирится, и сидит на улице. Мадам подошла к сидевшему на подоконнике кавалеру, от чего он упал с него, это увидел наряд полиции, полицейские посмотрели на них и отпустили домой на такси.