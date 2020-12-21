Погода на 21 декабря в Санкт-Петербурге: Тепло и сыро

Мокрый снег и тепло придут в Петербург 21 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

Снежная зима снова покинула Санкт-Петербург. "Пелена", оставшаяся от снегопада, прошедшего на минувшей неделе, за выходные полностью растаяла. В понедельник, 21 декабря 2020 года, в Северной столице будет пасмурно и тепло.

- Метеорологические условия в Северной столице будет формировать периферия циклонического вихря. В такой ситуации сохранится облачная погода, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температурный фон продолжит существенно превышать норму, - рассказал в своем Facebook ведущий специалист "Центра Фобос" Михал Леус.

Так, в течении дня в Петербурге будет от нуля до плюс 2 градусов, по Ленинградской области разброс от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, вся неделя ожидается теплой с мокрым снегом и небольшими дождями.