На Дворцовой площади зажгли главную новогоднюю елку Санкт-Петербурга

На Дворцовой площади зажгли главную елку Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на отсутствие снега, в Санкт-Петербурге появилось самое настоящее новогоднее настроение. Вечером в воскресенье, 20 декабря 2020 года, на Дворцовой площади наконец-то зажглись огни на главной городской елке. 100-летнюю красавицу, привезенную из Всеволожского района, закончили наряжать.

Елка высотой около 25 метров Фото: Олег ЗОЛОТО

- Чтобы установить елку на площади, мы ее обрезали до 25 метров, - рассказывал ранее замдиректора городского центра рекламы Николай Попченков. – Но все равно, чтобы ее украсить, монтажники будут устанавливать специальные невидимые кронштейны. На них-то и будут крепиться игрушки. Фактически, ветки мы не будем трогать. Такой вот оптический фокус.

В течении почти двух недель елочку распушали, обматывали ее гирляндами и игрушками ручной работы в ретро-стиле.

Украшена красавица игрушками в ретро-стиле Фото: Олег ЗОЛОТО

Ну а когда торжества закончатся, ветки зимней красавицы отдадут в питомники для животных, а из ствола сделают сувениры и подарят ребятишкам в детских домах.