Иномарка сбила пешехода в Калининском районе Санкт-Петербурга

Пешехода сбили на дороге в Калининском районе Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Утро понедельника, 21 декабря 2020 года, в Санкт-Петербурге началось с серьезно аварии. Около восьми часов утра в Калининском районе автомобиль сбил пешехода. Инцидент произошел на пересечении Кондратьевского проспекта и улицы Васенко. Очевидцы услышали скрип колес и гулкий удар.

- Сбили человека на пересечении Кондратьевского и Васенко, - сообщили в социальных сетях свидетели произошедшего.

Пользователи сети начали спорить о том, кто виноват в данной ситуации. Одни заступались и жалели автомобилиста, отмечая, что пешеходы часто "прыгают" под колеса машин. Другие же заступились за пострадавшего человека.

- На этом перекрестке пешеходные переходы со знаками через каждую дорогу есть. Переход не попал в кадр, он чуть левее, возможно потерпевшего протащило машиной до середины перекрестка, - предположил комментатор.

На данный момент о состоянии пострадавшего не сообщается. Участники ДТП ожидают экстренные службы.