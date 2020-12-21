"Ласточка" начнет курсировать от Санкт-Петербурга в Тихвин

Из Петербурга в Тихвин запустят "Ласточку" Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Из Санкт-Петербурга в город Тихвин Ленинградской области запустят скоростные электрички "Ласточки". В понедельник, 28 декабря 2020 года, первый рейс отправится с Ладожского вокзала. Так, поездки между городом и областью станут еще комфортабельнее и быстрее.

- Событие действительно долгожданное для жителей города и всего района. Время в пути составит порядка трех часов. Прямой скоростной поезд станет не только удобным способом добираться до Санкт-Петербурга, но и еще одним шагом для развития туризма, что очень важно для Тихвина, — рассказал глава комитета по транспорту Ленинградской области Михаил Присяжнюк.

"Ласточка" будет следовать до Тихвина с девятью остановками на станциях: Мга, Волховстрой-1, Волховстрой-2, Куколь, Сорокино, Мыслино, Валя, Цвылево и Костринский. Состав каждого поезда - пять вагонов.