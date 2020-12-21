71-летнего пенсионера задержали за поножовщину в петербургской коммуналке

Пенсионер порезал двух соседей по коммуналке в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга задержала 71-летнего пенсионера, который порезал ножом двоих соседей по коммунальной квартире. Кровавая потасовка произошла вечером в субботу, 19 декабря 2020 года, в квартире дома 24 по Купчинской улице Фрунзенского района. Между жильцами произошел конфликт, который закончился приездом полиции и скорой помощи.

- Около 20:00 находясь в общем коридоре коммунальной квартиры по указанному адресу 71-летний пенсионер, во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, ножом ударил в область подбородка 37-летнюю неработающую соседку, а также в живот ее 37-летнего сожителя, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Женщина пострадала не сильно. После осмотра врачи оставили ее лечиться дома. А вот ее кавалер оказался в больнице в тяжелом состоянии.

Пенсионера полиция задержала по горячим следам. Возбуждено уголовное дело.