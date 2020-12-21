Еще 29 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за последние сутки

Еще 29 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На минувшей неделе в Санкт-Петербурге сильно выросло количество госпитализаций в связи с пандемией. Горожане продолжают сдавать анализы на коронавирус, чтобы вовремя выявить наличие болезни, чтобы сразу приступить к лечению. Так, по данным Смольного на понедельник, 21 декабря 2020 года, обследование прошли еще почти 29 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 28925 человек. Под медицинским наблюдением находится 1963 человека. Из них 9 - в обсерваторе, 1173 - контактные, 781 - на самоизоляции, - рассказали в администрации Северной столицы.

Несмотря на то, что пандемия в городе вроде как вышла на плато, ситуация остается напряженной. Накануне утром в городе в итоге остались лишь 27 свободных коек для взрослых больных коронавирусом. Чуть позже власти уточнили, что эту цифру брать неправильно. Ведь каждое утром происходит выписка выздоровевших, а значит и число свободных коек увеличивается.