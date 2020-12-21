Хлебная машина лоб в лоб столкнулась с такси на Будапештской улице

Хлебная машина попала в ДТП в Купчино. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП произошло утром понедельника, 21 декабря, произошло во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. На Будапештской улице лоб в лоб столкнулись грузовик с хлебом и машина такси.

- На Будапештской, у дома 23 авария. В сторону проспекта Славы дорога перекрыта.Объезд по встречке, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Почти час проехать по улице было нельзя, в утренний час пик участок встал в мертвую пробку. Но к 10:00 сотрудники ГИБДД разобрались с последствиями аварии и сейчас магистраль свободна.

Загруженность дорог и в Купчино и во всем Петербурге сейчас невысокая. Пробки оцениваются всего в три балла. Самые серьезные заторы есть на Витебском проспекте в сторону Боровой, на Краснопутиловской улице в обе стороны от Автовской улицы до Кубинской.

Стоит транспорт на Невском проспекте в сторону площади Восстания и на Народной к Володарскому мосту.