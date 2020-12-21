Петербургская полиция задержала мужчину за изнасилование 13-летней девочки

Житель Петербурга изнасиловал 13-летнюю девочку Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала по "горячим следам" мужчину, который изнасиловал девочку. В субботу, 19 декабря 2020 года, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что некий 34-летний гражданин республики Кыргызстан затащил к себе домой подростка и надругался над ней.

- В квартире дома 34 по улице Александра Товпеко в поселке Понтонный гражданином 34-лет произошло изнасилование в отношении 13-летней девочки. Известно, что в этой квартире мужчина проживает, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что подозреваемый зарегистрирован в Пермском крае.

Сейчас мужчина уже задержан и помещен в изолятор временного содержания. Полиция возбудила уголовное дело, продолжает расследование, чтобы установить все детали произошедшего.