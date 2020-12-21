Еще 3,7 тысяч человек заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге на 21 декабря

Еще у 3,7 тысяч петербуржцев нашли коронавирус Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперативный штаб опубликовал свежие данные по пандемии в Санкт-Петербурге. Эпидемия уже успела перейти очередную психологическую черту - более 200 тысяч зараженных за все время. На понедельник, 21 декабря 2020 года, в Северной столице подтверждены еще более 3,7 тысяч новых заражений.

- Еще 3752 человека заболели коронавирусом в Петербурге. С начала пандемии в Северной столице инфекция была обнаружена у 204 565 человек. Из них полностью выздоровели 119 002 пациентов, скончались 6 917 человек, - сообщили в оперштабе по COVID-19.

Сейчас в городе остаются свободными остаются 3,7 процента коек. Однако власти решили все предусмотреть и ввести дополнительные места. Во вторник, 22 декабря, в городе открют 8-ой павильон «Ленэкспо», в котором будут дополнительные 474 койки для больных средней тяжести.