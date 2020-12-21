Станцию метро «Маяковская» закроют на ремонт с 10 января

Метро "Маяковская" закрывается почти на год. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 10 января в Санкт-Петербурге станет на одну доступную станцию метро меньше. На капитальный ремонт отправится «Маяковская». Это хотели сделать еще весной 2020-го, но тогда работы отложили. Теперь строители готовы взять инструменты в руки.

- Уважаемые пассажиры, с 10 января 2021 года вестибюль станции «Маяковская» закрыт на вход и выход для проведения капитального ремонта вестибюля и наклонного хода, - говорится в объявлениях, расклеенных на станции.

А на сайте петербургского метрополитена указано, что работы продлятся 11 месяцев. Таким образом, для пассажиров «Маяковская» откроется только в декабре 2021-го.

В течение ремонта, нагрузка ляжет на соседние станции. Горожанам советуют пользоваться вестибюлями «Площади восстания», «Владимирской» и «Достоевской», а также наземным транспортом.

Напомним, что по озвученным подземкой планам, в ближайшие пять лет на капремонт уйдут семь станций метрополитена. В том числе «Ладожская» и «Озерки».