Пьяный петербуржец порезал продавщицу ради палки колбасы

Пьяный мужчина порезал продавщицу за палку колбасы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга разбирается в деле о кровопролитии ради колбасы. В субботу, 19 декабря 2020 года, в отделение Московского района поступило сообщение о ножевом ранении в одном из магазинов на Благодатной улице. Правоохранители незамедлительно выехали на место.

- Оперативники установили, что 36-летний пьяный мужчина зашел в магазин, взял с прилавка палку колбасы и отправился на выход мимо кассы. Продавец, 50-летняя женщина, попыталась остановить его, но за это получила канцелярским ножом по руке, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Пьяного грабителя задержали сотрудники Росгвардии рядом с магазином. Сумма ущерба оказалась 326 рублей.

Женщину-кассира госпитализировали в больницу. В медучреждении ей оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение.

В отношении грабителя возбуждено уголовное дело.