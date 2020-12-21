Последняя разводка мостов в Санкт-Петербурге пройдет в ночь на 22 декабря

Троицкий мост разведут последним в 2020 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

Традиционное петербургское развлечения для туристов - развод мостов, прекращает работу. Последний раз переправы взмахнут крыльями в ночь на вторник, а после уйдут на отдых. До будущей весны.

- В ночь на 22 декабря состоится последняя технологическая разводка петербургских мостов в 2020 году. В эту ночь с 01:20 до 04:50 будет разведен только Троицкий мост. После этого все мосты останутся наведенными до весны 2021 года, когда начнутся технологические разводки для подготовки переправ к новому навигационному периоду, - сообщает пресс-служба «Мостотреста».

Напомним, что прекращение разводки мостов обычно совпадает с ледоставом и остановкой навигации судов, идущих из Финского залива по Неве в сторону Ладожского озера и обратно. Это происходит в конце октября-начале ноября, но потом мосты могут разводить по отдельным заявкам иди для подготовки к зиме.