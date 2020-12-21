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МЧС предупредило петербуржцев о смертельной опасности

Горожан еще раз убедительно попросили не выходить на лед
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Спасатели предупредили об опасности выхода на лед.

Спасатели предупредили об опасности выхода на лед.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургское управление МЧС России выступило с очередным предупреждением. Жителей Северной столицы предостерегли от выхода на лед, что в нынешней погодной обстановке смертельно опасно.

- В последние дни температура воздуха в Санкт-Петербурге колеблется возле нулевой отметки. Это значит, что и без того еще совсем непрочный лед водоемов стал совсем слабым. Между тем, только за минувшие сутки спасатели девять раз выезжали на вызовы о том, что на льду находятся люди. Всего со льда снято около 70 человек, которым грозила реальная опасность, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

По словам спасателей, в основном безрассудством отличились любители зимней рыбалки, которые готовы сидеть на тончайшей корке льда. Но и другие горожане не отличаются умом и сообразительностью, когда выходят на пруды и каналы. Особенно опасно, когда на льду играют дети. Они могут далеко отойти от берега и провалиться на глубину.

Напомним, что до 15 января выход на лед в Петербурге категорически запрещен.