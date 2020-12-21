Около 400 ДТП произошло за ноябрь в Санкт-Петербурге

В Петербурге более 300 ДТП произошло в ноябре по вине водителя Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За ноябрь 2020 года в Санкт-Петербурге произошло почти 400 ДТП и большая часть из них из-за нарушений правил дорожного движения. В понедельник, 21 декабря 2020 года, Смольный привел статистику в которой говорится, что в 344 аварий из 390 оказались виновны люди, пренебрегшие общими правилами.

- В результате аварий погибло 12 человек и пострадало 448 человек. С начала года количество ДТП составило уже более 4,7 тысяч, из которых более 80% произошли по вине нарушителей дорожного движения, - говорится в данным Смольного.

За ноябрь специальные комплексы фотовидеофиксации зафиксировали более 150 тысяч нарушений, самые многочисленные из которых – нарушения скоростного режима - порядка 93 процентов.

Сейчас в городе более 270 стационарных, мобильных и передвижных комплексов, которые фиксируют различные нарушения ПДД.