В Пулково задержали 20 килограммов памятных купюр на 2 миллиона рублей

Пулковская таможня не пропустила 20 килограммов памятных банкнот / Фото: СЗТУ

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково сотрудники таможни обнаружили 20 килограммов памятных рублевых купюр, которые пыталась вывезти гражданка Китая в Шеньжень. Как стало известно по понедельник, 21 декабря 2020 года, деньги общей суммой почти на 2 миллиона рублей, нашли в багаже пассажирки.

- В багаже были памятные банкноты Банка России номиналом 100 рублей. Купюры в количестве 19 998 штук, посвященные Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года, - сообщили в пресс-службе СЗТУ.

Сумма наличных превышала 10 тысяч долларов США, что обязывает пассажира задекларировать наличные, что пассажирка не сделала.

Сама же женщина объяснила, что эти купюры купил ее друг в Москве. А она везла их в Китай, чтобы раздать их друзьям в качестве сувениров.

Подобные банкноты спортивной тематики пользуются высоким спросом среди коллекционеров. Их стоимость на различных интернет-площадках в разы превышает номинал.