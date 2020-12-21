Петербургский КАД встал в жесткую пробку из-за массового ДТП 21 декабря

Массовое ДТП перекрыло движение на КАД 21 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жесткая авария практически остановила движение по Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. Около полудня понедельника, 21 декабря 2020 года, на внутреннем кольце трассы в дорожное происшествие попали сразу пять автомобилей: "Газель" и четыре легковушки. За считанные минуты на месте образовалась пробка в 7 километров.

- В 12:20 часов на 57-м километре внутреннего кольца, в районе пересечения КАД с проспектом Обуховской Обороны, столкнулись "Газель" и четыре легковушки. Поврежденными транспортными средствами заняты четвертая, третья и вторая полосы КАД, - рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Как рассказывают очевидцы, от удара грузовой автомобиль завалился на бок. Информация о пострадавших пока что не поступала.

Сейчас пробка в районе аварии достигает 7,5 километров. Движение осуществляется по первой полосе и полосе безопасности. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, скорой, эксплуатирующей дорогу подрядной организации. Имеется информация о двоих пострадавших.