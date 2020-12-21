Петербуржец жестоко избил проститутку и запер ее в квартире

Девушка по вызову оказалась в ловушке в Купчино. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полицейские Фрунзенского района Санкт-Петербурга разбираются в истории с жестоким избиением женщины по вызову, которая приехала ради «сексуального удовлетворения» жителя Купчино, а оказалась в западне.

- 20 декабря в 03:15 в дежурную часть по номеру 02 поступило сообщение о том, что в квартире дома 27, корпус 3 по Бухарестской улице неизвестный удерживает женщину, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Через пять минут на адрес выехал наряд патрульно-постовой службы. Прибывшие на место стражи порядка освободили пленницу и задержали 42-летнего хозяина квартиры.

А уже утром в полицию пришла и сама «ночная бабочка». 31-летняя женщина рассказала, что приехала в квартиру по вызову. После оказания сексуальных услуг и возникшего с клиентом конфликта, мужчина избил ее и насильно держал в течение пяти часов, пока не приехала полиция.

Позднее медики нашли у потерпевшей гематомы и перелом носа.

Про задержанного известно, что он пять раз судим по различным статьям. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины шестого дела.