Полиция задержала двух мужчин за групповое изнасилование жительницы Ленинградской области

Жительницу Ленобласти всю ночь насиловали в квартире двое мужчин Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Киришского района Ленинградской области задержала двух безработных мужчин за групповое изнасилование женщины. Утром в воскресенье, 20 декабря 2020 года, в управление МВД поступило сообщение о сексуальном преступлении, произошедшем в городе Кириши.

- Изнасилование произошло в одной из квартир в доме 3 по Комсомольской улице. В ней живет 28-летний приезжий из Узбекистана. В этой квартире вечером 19 декабря собрались гости - 25-летний приезжий из Карелии и 38-летняя женщина, все соседи по дому, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полицейские установили, что во время застолья мужчины решили изнасиловать единственную гостью, чем они и занимались с вечера до половины пятого утра.

На данный момент оба мужчины задержаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приезжий из Карелии в апреле попадал в поле зрения полиции из-за покупки наркотиков.