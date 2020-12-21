Еще две тысячи коек для пациентов с «ковидом» развернут в Петербурге до конца декабря

В Петербурге развернут еще 200 тысячи мест для коронавирусных больных. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще около двух тысяч инфекционных коек появятся в петербургских стационарах до конца декабря. Об этом рассказал вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев, курирующий медицинскую сферу города.

- Уже 22 декабря откроется 8-й корпус временного госпиталя в «Ленэкспо», вместимостью 474 койки и рассчитанный на прием среднетяжелых пациентов, - пишет газета «Петербургский дневник».

23 декабря еще 210 мест предоставят медцентр имени Алмазова и Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика Павлова.

25 декабря в строй введут новый корпус Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице. Его палаты оборудованы кислородом и рассчитаны на 402 пациента.

А к концу года еще полторы тысячи мест появятся в 1, 2 и 3-м корпусах госпиталя в «Ленэкспо».

Напомним, что на данный момент в Петербурге развернула 11 515 койка для пациентов с коронавирусом. На утро 20 декабря свободными оставались всего 27 мест, но позднее их количество увеличилось до нескольких сотен.