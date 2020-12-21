Петербуржца, выкинувшего девушку с пятого этажа после ссоры, отправили под арест

Мужчину, который выкинул подругу из окна, отправили в СИЗО. Фото: СОЦСЕТИ

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест 41-летнего мужчину, который в минувшие выходные во время ссоры выкинул из окна пятого этажа свою молодую подругу. ЧП произошло в доме на Ленской улице.

- По мнению следствия, 19 декабря, находясь в квартире дома 17, корпус 1 по Ленской улице, подозреваемый, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, в ходе ссоры, с целью убийства, применяя физическое насилие к потерпевшей, действуя умышленно, поднял и вытолкнул последнюю через окно балкона, в результате чего произошло падение с пятого этажа, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Несмотря на большую высоту, подруга мужчины выжила. С тяжелыми травмами ее госпитализировали в одну из больниц Петербурга, сейчас за жизнь 27-летней девушки борются врачи.

Про агрессивного кавалера известно, что он уже был ранее судим, причем 10 раз. В суде он протестовал против ареста, но судья его доводов не принял. До 19 февраля мужчина останется в следственном изоляторе.