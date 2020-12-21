Льготники Санкт-Петербурга и Ленобласти получили бесплатный проезд в общественном транспорте обоих регионов

Жители Петербурга и Ленинградской области смогут пользоваться льготами на проезд в общественном транспорте соседнего региона Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, имеющие льготы, теперь смогут пользоваться ими в общественном транспорте обоих регионов. Соответствующее распоряжение подписал в понедельник, 21 декабря 2020 года, губернатор города на Неве Александр Беглов. Оно вступит в силу с 1 января 2021 года и будет действовать пока до конца 2023 года.

- Право на льготный проезд в обоих регионах получили ветераны труда, реабилитированные лица, тыловики, пенсионеры, а также учащиеся общеобразовательных организаций из многодетных и многодетных приемных семей Ленинградской области, - рассказали в Смольном.

Получается, что пенсионер из Петербурга легко может приехать в Ленинградскую область и бесплатно пользоваться общественным транспортом. И наоборот.

Проезд граждан перечисленных льготных категорий осуществляется на основании льготных проездных документов, выданных Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Оплата перевозки осуществляется на основании данных автоматизированного учета поездок.