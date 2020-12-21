Александр Беглов объявил благодарность главному врачу петербургской больницы имени Боткина

Благодарность Губернатора Санкт-Петербурга объявлена главному врача Клинической инфекционной больницы имени Боткина Денису Гусеву Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге губернатор Александр Беглов в понедельник, 21 декабря 2020 года, объявил благодарность главному врачу Клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина Денису Гусеву, отмечающему 50-летие. Врач принял руководство в начале марта этого года, когда в городе появились первые заболевшие коронавирусной инфекцией.

- Вы возглавили главный инфекционный стационар города в самое трудное время, сразу оказались на переднем крае борьбы с коронавирусом, когда было еще мало информации о том, что это за болезнь и как с ней бороться. Ваш профессионализм и огромный опыт во многом помогли городу в борьбе с этим заболеванием, - обратился губернатор к юбиляру.

Александр Беглов напомнил, что при первом подъеме заболеваемости было принято решение, прежде всего, лечить медицинских работников, чтобы они как можно скорее вновь возвращались в строй и продолжали лечить людей.