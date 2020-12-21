После нахождения расчлененной мумии в Гатчине Следком завел дело об убийстве

Следком завел дело после нахождения мумии в Гатчине. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Управление Следственного комитета России по Ленинградской области возбудило уголовное дело по статье «Убийство». Причиной стала страшная находка в подвале жилого дома в Гатчине. Здесь обнаружили расчлененное тело человека, успевшее превратиться в мумию.

- 20 декабря 2020 года в подвале многоквартирного жилого дома, расположенного на улице Киргетова в городе Гатчина обнаружено тело неустановленного человека, завернутого в пакеты. Некоторые фрагменты тела отчленены, - сообщает пресс-служба Главного правления СК России по Ленобласти.

По данным источника «КП-Петербург», ноги погибшего были отчленены и лежали в отдельных пакетах. А на черепе эксперты обнаружили отверстие, что может говорить о причине смерти. При этом установить личность погибшего пока не удалось. По приблизительным оценкам, смерть человека наступила около года назад.

Сейчас следователям назначены все необходимые экспертизы, расследование дела продолжается.