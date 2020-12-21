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Общество

Школы Кронштадта проверили на предмет кишечной инфекции

Ранее заболели 106 учеников одного из учреждений
Лилия КОЗЛОВА
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УСП проверило школы Кронштадта на предмет кишечной инфекции

УСП проверило школы Кронштадта на предмет кишечной инфекции

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге управление социального питания провело внеплановую проверку всех образовательных учреждений Кронштадта. Массовые проверки начались после того, как в школе №422 у 106 детей нашли кишечную инфекцию. Об этом в понедельник, 21 декабря 2020 года, рассказал начальник УСП Алексей Барабанщиков на пресс-конференции "Комсомольской правды".

- Внеплановая проверка всех образовательных учреждений Кронштадта была проведена, чтобы понять, является ли проблема со школьным питанием системной, и установить, имела ли работа ООО "ТД "ПрофПит" какие-то последствия и в других школах, которые обслуживало предприятие, - рассказал Барабанщиков.

Напомним, что ранее было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении ООО "ТД "ПрофПит", которое обеспечивало школу питанием.