29 ударов битой: За жестокое заказное убийство мужа любовницы, петербуржец получил 19 лет тюрьмы

Заказное убийство обернулось для петербуржца 19-летним тюремным сроком. Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербургский городской суд дал 19 лет лишения свободы местному жителю, который выступил заказчиком убийства мужа своей любимой женщины. Жестокая расправа была совершена еще восемь лет назад, однако до окончательно дело рассмотрели только сейчас.

- Суд установил: в июле 2012 подсудимый, испытывая личные неприязненные отношения на почве ревности к жене жертвы, принял решение организовать убийство целью обеспечения беспрепятственного общения с его женой, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Чтобы избавиться от соперника, петербуржец нашел двух киллеров, пообещав 200 тысяч за «работу». Один из исполнителей позднее отказался от дела. А вот другой заказ выполнил. 29 июля 2012 года, у дома 14 по Северному проспекту, он подстерег жертву и нанес ей 29 ударов руками, ногами и бейсбольной битой.

Травмы оказались смертельными. После расправы киллер встретился с заказчиком и получил 200 000 рублей за работу.

В суде заказчик вину не признал, однако судья счел вескими представленные доказательства и дал мужчине 16 лет, к которым приплюсовал три за уже полученный срок по другой статье.